Країни G7 об'єднані для реагування на використання Путіним їжі як зброї, - глава МЗС Канади Жолі

Усі члени Великої сімки рішуче налаштовані протистояти планам перетворення їжі на зброю та глобальній продовольчій кризі, яку створює президент РФ Володимир Путін.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністри закордонних справ G7 провели зустріч для обговорення лідерського саміту наступного тижня, підтримку України та протистояння глобальній продовольчій кризі. Ми більш об’єднані, ніж будь-коли у питанні реагування на використання Путіним їжі як зброї, що впливає на мільйони людей у світі", - зазначила Жолі.

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