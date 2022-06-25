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Удар по Десні: випущено 20 ракет по селищу з території Білорусі. Зруйновано об'єкти інфраструктури. Попередньо без втрат

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Удар по Десні: випущено 20 ракет по селищу з території Білорусі. Зруйновано об'єкти інфраструктури. Попередньо без втрат
Сьогодні, 25 червня, близько 05 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з території республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.

"Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом", - зазначають в ОК "Північ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, - Чаус

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Бульбаші паскуди.
  • Андрій Пристай b05bcd3a
    Таракан вусатий, прийде час і ЗСУ тебе повісять з яйця, відплата прийде скотино.
  • Elena Volhova
    Как только Бульбофюрер ездит к ***** на поклон сразу же начинаются удары с территории ублюдочной белораши. Бибочка как обычно сотрет с губ и сделает вид что ничего не было. Дебил! Ставь уже ультиматум! Ещё один обстрел и война!
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