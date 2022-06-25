ЗСУ зупинили ворожу штурмову групу на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Українські воїни рішуче придушили дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди. Противник відійшов.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 25 червня у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища.

Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське", - йдеться в повідомленні.

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