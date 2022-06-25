Новини • Війна

Ворог завдав ракетного удару по військовому об'єкту на Яворівщині, - Львівська ОВА

17 99619
Ворог завдав ракетного удару по військовому об'єкту на Яворівщині, - Львівська ОВА
6 ракет було випущено по Львівщині з Чорного моря. Дві з них вдалося збити, решта - влучили у військовий об'єкт на Яворівщині, 4 людей постраждали. Пожежу локалізовано.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об'єкт на Яворівщині. За попередньою інформацією, Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли", - зазначив він.

За словами Козицького, ракети було випущено з Чорного моря. 4 людей постраждали. Пожежу локалізовано.

Читайте також: Вибухи на Житомирщині: випущено близько 30 ракет, незначні руйнування військової інфраструктури, 1 воїн загинув, 1 - зазнав поранення

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Шпомер ed61e500
    Пока всё выглядит логично: 1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться. 2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции - это война. 3. Война началась для того чтобы не началась война. 4. Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли. 5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его всё равно не бомбили. 6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь. 7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.А еще позже и нефтебазу в Белгороде. 8. Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук - это экстремизм. 9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов. 10. Суд в Москве признал плакат «Фашизм не пройдет» дискредитацией Вооруженных сил РФ. 11. Страна не имеющая ядерного оружия хотела напасть на страну, имеющую ядерную триаду. 12. В Украине разрабатывали биологическое оружие, воздействующее исключительно на славянский этнос Вы будете удивлены, но это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
  • Валентина Саюн c856325a
    Що ж саме головне столицю укріпити,а то що гатить зранку по військових, то "велика стратегія" маленького недонаполеона.
  • Alex Alex 3b1a281f
    73%......від виборців України... так захотіли....:

    "папрікаливатся... і вибрать ...95+ медведчуків, деркачів, бойків, бужанскіх, дубінскіх, добкіних, шаріїв... рабіновічів, навінскіх... .."
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини