Повітряні сили ЗСУ завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку. На південних рубежах вражено ворожий склад боєприпасів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, ворог завдає ракетних ударів про території України ракетами різного класу - повітряного, морського та наземного базування.
"Окупанти продовжують вести повітряну розвідку за допомогою БпЛА різних типів по всій лінії фронту, а також і всередині країни. Один із цих БпЛА оперативно-тактичного рівня 24 червня збито зенітним-ракетним підрозділом Повітряних Сил на Київщині. Очевидно окупанти вивчають готовність нашої оборони, уразливі місця критичних об’єктів інфраструктури, логістику та маршрути постачання західного озброєння", - йдеться у повідомленні.
Також Командування Повітряних сил інформує, що авіація Повітряних Сил ЗС України щодня мінусує техніку та особовий склад окупантів.
"24 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку - знищили вісім бойових машин піхоти, живу силу ворога. А на південних рубежах ударна авіація Повітряних Сил уразила черговий склад боєприпасів російських окупантів.
Тим часом протиповітряна оборона Десантно-штурмових військ 24 червня відмінусовує ще один російський штурмовик Су-25!