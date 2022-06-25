У Пентагоні уточнили, яку техніку містить новий пакет допомоги для України
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Пакет військової допомоги Україні від США міститиме 18 катерів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Пентагон.
Зокрема, йдеться про два 10-метрові річкові судна, шість 12 метрових морських бойових кораблів та десять 11-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.
Зазначається, що здебільшого ці катери призначені для захисту річок, але їх також можна використовувати у прибережних районах.
Також останній пакет містить чотири високомобільні артилерійські ракетні комплекси HIMARS; 36 тисяч патронів калібру 105 мм; 18 тактичних тягачів для гаубиць; 1200 гранатометів Mk-19 та 2000 кулеметів.