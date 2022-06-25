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У Пентагоні уточнили, яку техніку містить новий пакет допомоги для України

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У Пентагоні уточнили, яку техніку містить новий пакет допомоги для України
Пакет військової допомоги Україні від США міститиме 18 катерів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Пентагон.

Зокрема, йдеться про два 10-метрові річкові судна, шість 12 метрових морських бойових кораблів та десять 11-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

Зазначається, що здебільшого ці катери призначені для захисту річок, але їх також можна використовувати у прибережних районах.

Також останній пакет містить чотири високомобільні артилерійські ракетні комплекси HIMARS; 36 тисяч патронів калібру 105 мм; 18 тактичних тягачів для гаубиць; 1200 гранатометів Mk-19 та 2000 кулеметів.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    В асфальті
  • Alex Bylim acfe5d4d
    Могли взагалі нічого не дати, спитайте бубочку і зелених підарів які сралися щ міжнародними партнерами і ніхєра для оборони не робили, натомість ******* бабло на асфальті
  • KosAn30 JT26
    вам баранам уже сотый раз сказали что лендлиз будет к осени пока это отдельная помощь от США а не ленд лиз.
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