Унаслідок агресії РФ в Україні 339 дітей загинули та понад 611 поранені, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській – 17", - повідомили в Офісі генпрокурора.
У процесі фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу військами РФ 9 березня м. Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином.
Також стало відомо про поранення 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу с. Вільхівка Харківського району Харківської області 16-річного хлопця.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.