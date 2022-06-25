Найімовірніше, війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів, - Столтенберг
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс має забезпечити максимально сильну позицію України.
Про це він сказав в інтерв'ю El Pais, інформує Цензор.НЕТ.
"Найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів. Ми відповідаємо за те, щоб забезпечити максимально сильну позицію України. І найкращий спосіб зробити це - надавати потужну військову та економічну підтримку та просувати жорсткі санкції проти Росії", - заявив генсек Альянсу.
За словами Столтенберга, НАТО хоче допомогти Україні залишитися суверенною та незалежною європейською нацією.