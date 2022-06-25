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Масований удар по Житомирщині: близько 10 ракет збила українська ППО

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Масований удар по Житомирщині: близько 10 ракет збила українська ППО
Сьогодні зранку окупанти здійснили масований обстріл Житомирщини. По території області було випущено близько 30 ракет, близько 10 ракет збила українська ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо нашій ППО!‼️ Сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі нашими захисниками було збито близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури області", - йдеться у повідомленні.

"Вчергове не втомлюся повторювати ці слова: чуємо сирену - йдемо в укриття!", - додав Бунечко.

Також читайте: Вибухи на Житомирщині: випущено близько 30 ракет, незначні руйнування військової інфраструктури, 1 воїн загинув, 1 - зазнав поранення

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Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ППО - повага і шана!
    Лука - пдрс підхйловий.. а ви, білоруси, мовчки спостерігайте й надалі.. болото..(
  • Елена Мазуренко
    Хотілося би знати, чи телефонував Зе Лукашу для вияснення причини обстрілу з боку бульбашів?
    Якщо обстрілюють з білорусі, то вже треба визначити і її країною-агресором і вводити необхідні санкції.
  • Alex Suhenko
    почему правительство Украины не делает ни каких заявлений по поводу обстрелов из бедоруси.
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