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Росія не захоплювала САУ Caesar в Україні, - Генштаб Франції

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Росія не захоплювала САУ Caesar в Україні, - Генштаб Франції
Генштаб Збройних сил Франції назвав фейком інформацію про те, що Росія захопила самохідні артилерійські установки САУ Caesar в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, інформацію про нібито захоплення САУ повідомив французький політик Режіс Кастельно в Telegram, а також "Уралвагонзавод", який в коментарях попросив передати "подяку президенту Макрону".

"Ця інформація є неправдивою. Ми її категорично відкидаємо. Ми обговорили це з нашим українським партнером", - поінформували в Генштабі Франції.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ джерелом інформації про захоплення САУ названо маловідомого французького політика (ймовірно член Комуністичної партії Франції, опозиціонер до чинного президента цієї країни) Режіса де Кастельно.

"Це доказ того, що постачання Україні озброєння сильно б'є по нашому ворогу і він намагається посіяти серед французів недовіру до ЗСУ і створити враження, що посилати зброю в нашу країну марно" , -йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Менше хвилини, щоб зайняти вогневу позицію та вистрілити: Робота САУ "CAESAR" на східному напрямку. ВIДЕО

Топ коментарі

  • акаб акабіч
    самая многочисленная в европе. спонсируется ссср с 50-х годов.
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Нє,ну раз повідомили якийсь французский комуністичний під#ар і уралвагонзавод, то тоді канєшна. Бо кому ж ще вірити,як не їм?
  • Мобильный крематорий
    Ну так чего же вы, свиньи вонючие, не показали "захваченный" Цезарь?! Отстреленный тубус одноразового нлав несколько недель крутили по всем зомбоящикам.
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