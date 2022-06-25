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Перемога Путіна в Україні стане "довгостроковою економічною катастрофою", - Джонсон

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Перемога Путіна в Україні стане "довгостроковою економічною катастрофою", - Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Україна може зіштовхнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі. Однак перемога Путіна стане "довгостроковою економічною катастрофою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск зростатиме, щоб спонукати - може бути, примусити - українців до поганого миру", - сказав він журналістам у столиці Руанди Кігалі, де він перебуває для участі в саміті Співдружності.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечними для міжнародної безпеки і "довгостроковою економічною катастрофою".

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Як би ж на табуретці не сиділо зелене непорозуміння...
  • Вася А
    нет там дружелюбных. да и не было никогда.
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Режим юхла падет. И на месте роиси будет много маленьких и дружелюбных стран👍Весёлые кацапы будут всегда рады для туристов станцевать в лаптях и сыграть на балалайке👍
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