Перемога Путіна в Україні стане "довгостроковою економічною катастрофою", - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Україна може зіштовхнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі. Однак перемога Путіна стане "довгостроковою економічною катастрофою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск зростатиме, щоб спонукати - може бути, примусити - українців до поганого миру", - сказав він журналістам у столиці Руанди Кігалі, де він перебуває для участі в саміті Співдружності.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечними для міжнародної безпеки і "довгостроковою економічною катастрофою".

Також читайте: Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон