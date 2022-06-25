Над Хмельниччиною збито дві ворожі ракети, - ОВА
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Над територією Хмельницької області знищено дві російські ракети.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні, під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає.
"Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих немає. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках", - зазначив Гамалій.