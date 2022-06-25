Затримано агента російських спецслужб в Мукачевому, - СБУ

На Закарпатті співробітники СБУ затримали ще одного агента російських спецслужб в Мукачевому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, ним виявися громадянин РФ, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації.

"Він передавав її своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомляється, співробітники СБУ ідентифікували командира підрозділу окупаційних угруповань РФ, який віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно (Рівненщина).

"Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України", - йдеться у повідомленні.

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За викритими фактами СБУ проводить системну роботу з встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб