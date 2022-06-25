Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Росіяни цікавляться тимчасово залишеним житлом в окупованому Херсоні, мешканців закликали не допомагати ворогу

4 38317
Росіяни цікавляться тимчасово залишеним житлом в окупованому Херсоні, мешканців закликали не допомагати ворогу
В окупованому Херсоні російський агресор знову активізував розшукові заходи, його цікавлять квартири та будинки, власники яких змушені були тимчасово виїхати.

Про це заявив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Орки у Херсоні знову активізували розшукові заходи. Їх дуже цікавить житловий фонд, особливо квартири та будинки, власники яких були змушені тимчасово виїхати, рятуючись від безглуздого та нещадного "руського миру". Не отримавши бажаного через голів ОСББ, вони вирішили самостійно провести своєрідну інвентаризацію, збираючи дані безпосередньо від мешканців", - ідеться в повідомленні.

Як зазначив Соболевський, ворог збирає цю інформацію, щоб заселятися у порожні квартири (вже є підтверджені випадки заселення), крім того, вони опрацьовують варіанти, що в таких квартирах можуть переховуватися "підпільники".

Розуміючи, що за процесом заселення окупантом спостерігають, вороги паралельно намагаються з'ясовувати, хто, крім них, цікавився останнім часом квартирами, в які заїхали "нові мешканці".

Соболевський звернувся до херсонців із закликом не надавати окупантам жодної інформації, не допомагати ворогові ні в чому, підтримувати один одного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Сергей Решетников 38b3ad57
    Жильё возле моря на юге -это голубая мечта каждого оккупанта.Да ещё и на шару.Эти пида..сы с удовольствием поменяют свои обосранные яранги на благоустроенное жильё украинцев.И вот за это они готовы убить всех украинцев.Гниды.
  • Sophia-Maria Duglass
    Лозунг « Москаляку на гиляку» должен теперь звучат и на юге Украины , а не только в карпатских лесах ‼️
  • Алекс Скела
    Хапать чужое - это одна из св. русских скреп.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини