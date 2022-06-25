Росіяни цікавляться тимчасово залишеним житлом в окупованому Херсоні, мешканців закликали не допомагати ворогу

В окупованому Херсоні російський агресор знову активізував розшукові заходи, його цікавлять квартири та будинки, власники яких змушені були тимчасово виїхати.

Про це заявив у фейсбуці перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Орки у Херсоні знову активізували розшукові заходи. Їх дуже цікавить житловий фонд, особливо квартири та будинки, власники яких були змушені тимчасово виїхати, рятуючись від безглуздого та нещадного "руського миру". Не отримавши бажаного через голів ОСББ, вони вирішили самостійно провести своєрідну інвентаризацію, збираючи дані безпосередньо від мешканців", - ідеться в повідомленні.

Як зазначив Соболевський, ворог збирає цю інформацію, щоб заселятися у порожні квартири (вже є підтверджені випадки заселення), крім того, вони опрацьовують варіанти, що в таких квартирах можуть переховуватися "підпільники".

Розуміючи, що за процесом заселення окупантом спостерігають, вороги паралельно намагаються з'ясовувати, хто, крім них, цікавився останнім часом квартирами, в які заїхали "нові мешканці".

Соболевський звернувся до херсонців із закликом не надавати окупантам жодної інформації, не допомагати ворогові ні в чому, підтримувати один одного.

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