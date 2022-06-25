Якби мені сказали відмовитись від підтримки України, я б пішов у відставку, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки, могла б стати поразка у підтримці України.

Про це він заявив в ефірі BBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У відповідь на запитання, чи вважає Джонсон, що лідерство пов'язане з мораллю, і чи є якісь обставини, за яких він пішов би у відставку, британський прем’єр вказав на підтримку України.

"Звичайно, я думаю, що це (про мораль). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", - сказав він.

Водночас Джонсон наголосив, що "не бачить" такої ситуації.

Також читайте: Перемога Путіна в Україні стане "довгостроковою економічною катастрофою", - Джонсон