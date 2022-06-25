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ФРН веде перемовини з іншими країнами щодо постачання Україні необхідної кількості гаубиць PzH 2000, - Handelsblatt

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ФРН веде перемовини з іншими країнами щодо постачання Україні необхідної кількості гаубиць PzH 2000, - Handelsblatt
Німеччина не проти надіслати в Україну ще більше гаубиць PzH 2000, але зробить це лише у разі аналогічних поставок з боку інших європейських партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Handelsblatt, посилаючись на джерела в Міноборони ФРН.

За даними видання, німецький уряд планує виконати прохання Києва щодо забезпечення самохідними гаубицями Panzerhaubitze 2000. Але самостійно надати необхідну ЗСУ кількість озброєнь ФРН не може, тому веде переговори з іншими країнами. Зокрема, йдеться про Нідерланди, які теж мають у власному арсеналі такі ж САУ, та ще однією країною, яку поки що не називають.

Журналісти повідомляють, що наразі Україна отримала сім PzH 2000 від Німеччини і п’ять установок від Нідерландів. Всього для оснащення повного артилерійського дивізіону ЗСУ просить 18 одиниць озброєння.

Також читайте: Завершено навчання українських воїнів на гаубицях Panzerhaubitze2000: розпочато передачу Україні семи систем зброї, - посольство Німеччини

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Топ коментарі

  • stavr
    давайте зброю тихенько
    а відчують наявність зброї на власній тварючій шкірі кацапи
  • botoks
    гарантии - это по их мировоззрению переговоры, обращение в оон, выражение солидарности и собрание саммита в следующем месяце. Такое они умеют делать бесконечно
  • Valter Valter
    А как же Германия нам единолично предлагала *гарантию безопасности* в обмен на капитуляцию, если Германия в одиночку не может поставить нам больше 4 гаубиц? Вот вам яркий пример чего стоят бумажки с *гарантиями* и обещаниями
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