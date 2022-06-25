HIMARS вже працюють в інтересах оборони України, - Залужний. ВIДЕО
23 29971
Українські захисники вражають військові об'єкти російських окупантів за допомогою РСЗВ Himars.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території.
Дякуємо Американському народу за надане озброєння! Наша мета - Перемога", - йдеться в повідомленні.