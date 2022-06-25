Новини • Допомога Україні

Україна отримає 1 млрд євро від Німеччини, - Мінфін

1 52811
24 червня Міністр фінансів України Сергій Марченко та Федеральний Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали Угоду про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану. Ці кошти будуть спрямовані Україні через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.

"Ми сподіваємось отримати кошти вже найближчим часом. Цей грант є надзвичайно вагомим внеском для підтримки нашої держави у цей непростий час. Ми високо цінуємо допомогу від Уряду Федеративної Республіки Німеччина", - зазначив під час підписання Угоди Сергій Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФРН веде перемовини з іншими країнами щодо постачання Україні необхідної кількості гаубиць PzH 2000, - Handelsblatt

Зазначається, що з початку повномасштабної збройної агресії РФ, Україна отримала від Уряду Федеративної Республіки Німеччина довгострокове пільгове кредитування загальним обсягом 300 млн євро для фінансування державного бюджету.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    дякуємо... але в додачу треба ще когось, хтоб контролював би їх цільове використання...
  • Sophia-Maria Duglass
    Шольц став бандеровцем
    Тепер треба товариша СИ запросити до Бучі
  • Чайка Київ
    Випередили мене. Без контролю, нічого, взагалі, давати не потрібно. Бо це в нікуди.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини