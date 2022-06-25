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Президентка Молдови Санду готова відвідати Україну з офіційним візитом

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Президентка Молдови Санду готова відвідати Україну з офіційним візитом
Президентка Молдови Майя Санду заявила про готовність відвідати Київ. Анонсувати візит заздалегідь не будуть з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NewsMaker.

Під час ефіру місцевої передачі Санду заявила, що візит до Києва входить до її планів.

"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", - заявила президентка.

Речник Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що візити до України не анонсуються заздалегідь з міркувань безпеки.

Також читайте: Молдова готова заплатити будь-яку політичну ціну за вступ до ЄС, - Санду

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Ще товариша СИ потрібно запросити до Бучі і індусів
    Україна має заполучити їх у друзі
  • Sophia-Maria Duglass
    Покажите ей Бучу.
  • Анатолій Готич
    Що ж,Молдова в'їхала в кандидатство на шиї воюючої України. Походу, "старша сестра Романія Маре" Молдову продинамила і киданула. Знову ж -" нє адін нарот"...Отож бо...Ок, хай. То маленька, слабосила держава з проблемою присутності москалів на своїх теренах і хапається за соломинку в надії на незалежність і самоствердження в Унії. Чомусь вона мені завжди асоціювалася з якщо не вдовою, то жінкою при нікудишньому чоловікові. Добре, що грузинським ********** УЕ дала відкоша.
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