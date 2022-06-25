Президентка Молдови Санду готова відвідати Україну з офіційним візитом

Президентка Молдови Майя Санду заявила про готовність відвідати Київ. Анонсувати візит заздалегідь не будуть з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NewsMaker.

Під час ефіру місцевої передачі Санду заявила, що візит до Києва входить до її планів.

"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", - заявила президентка.

Речник Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що візити до України не анонсуються заздалегідь з міркувань безпеки.

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