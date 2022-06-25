Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації попереджає про хакерську атаку, спрямовану на операторів і провайдерів телекомунікацій України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Держспецзв’язку.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Безоплатна первинна правова допомога". Листи надходять з електронної адреси в домені gov.ua (вірогідно, скомпрометованої) та мають вкладення "Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar", захищене паролем.

Зазначений RAR-архів містить документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми DarkCrystal RAT.

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Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України.

Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0113.

Зазначається, що ці ж зловмисники у червні вже здійснювали кібератаку на медійні організації України.

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