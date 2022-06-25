Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Держспецзв’язку.
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Безоплатна первинна правова допомога". Листи надходять з електронної адреси в домені gov.ua (вірогідно, скомпрометованої) та мають вкладення "Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar", захищене паролем.
Зазначений RAR-архів містить документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми DarkCrystal RAT.
Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України.
Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0113.
Зазначається, що ці ж зловмисники у червні вже здійснювали кібератаку на медійні організації України.