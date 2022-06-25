Зеленський звільнив послів у Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані
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Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ісламській Республіці Іран та Ліванській Республіці.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубліковані на сайті глави держави.
Зокрема, президент звільнив:
- посла в Грузії Ігоря Долгова;
- посла в Словаччині Юрія Мушку;
- посла в Португалії Інну Огнівець;
- посла в Ісламській Республіці Іран Сергія Бурдиляка;
- посла в Ліванській Республіці Ігоря Осташа.