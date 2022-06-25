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Зеленський звільнив послів у Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані

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Зеленський звільнив послів у Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані
Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ісламській Республіці Іран та Ліванській Республіці.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №439/2022, №440/2022, №441/2022, №442/2022, №443/2022 опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, президент звільнив:

  • посла в Грузії Ігоря Долгова;
  • посла в Словаччині Юрія Мушку;
  • посла в Португалії Інну Огнівець;
  • посла в Ісламській Республіці Іран Сергія Бурдиляка;
  • посла в Ліванській Республіці Ігоря Осташа.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Зеленский , звільни ГЕТТМАНЦЕВА ‼️‼️‼️

    Підлога Маккартні

    Всмысле не для видпочинку? А как же расслабицца?. Вот взять в пример того-же далину гетманца. Звонит утром ему сегодня Анна Чередниченко на суспильном задать вапрос. А он, ****, в сауне, в комнате отдыха, видно оббито вагонкой, а на заднем плане, видимо, бильярдный стол на котором пьяная шлюха спит, аон еще как примерный сеьянин кольцо на безымянном выпер, представте степень цинизма, люди на фронте умирают, а оно бухает с пятницы на суботу, скотобаза конченная:


    25.06.2022 13:14 Відповісти
  • баламут
    А посла в Словении как же? Тарану что сойдет с рук два года развала армии и замораживание оборонных заказов 19-21 года?
  • Evgen Karpenko
    Я,навіть боюсь уявити, кого Оманський, призначить новими послами, але після Тарані, не здивуюсь і Колюні-стечкіну...
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