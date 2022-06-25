Зеленський звільнив послів у Грузії, Словаччині, Португалії, Ірані та Лівані

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ісламській Республіці Іран та Ліванській Республіці.