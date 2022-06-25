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Окупанти випускають до тисячі снарядів на годину, у них безлімітний ресурс, - Резніков

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Окупанти випускають до тисячі снарядів на годину, у них безлімітний ресурс, - Резніков
Російські окупанти випускають до тисячі снарядів протягом години, щоб придушити психологічний стан українських захисників.

Про це він заявив в інтерв'ю ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових. ... Тисячу снарядів за годину вони висипають. Безлімітний ресурс у них сьогодні, на жаль.

Тому проти такого безлімітного ресурсу можна протиставити лише ефективну зброю з доктриною іншого підходу до застосування - точкового ураження", - зазначив очільник Міноборони.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Ну вот вам и ответ почему наше миролюбство нас же убивает. Вместо того чтобы уничтожить склады и технику на Беларашке которая нас засыпает ракетами, мы даем возможность рашистам по нас стрелять безнаказанно и пополнять запасы боеприпасов.
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    А ми їх шматками асфальту, шматками асфальту.
  • Валентина Саюн c856325a
    Ефективна оборона це не заважати ЗСУ робити свою справу без політруків оп,а безлімітки просто не буває. Все має свою ціну. Боріться і перемагайте.
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