Окупанти випускають до тисячі снарядів на годину, у них безлімітний ресурс, - Резніков

Російські окупанти випускають до тисячі снарядів протягом години, щоб придушити психологічний стан українських захисників.

Про це він заявив в інтерв'ю ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових. ... Тисячу снарядів за годину вони висипають. Безлімітний ресурс у них сьогодні, на жаль.

Тому проти такого безлімітного ресурсу можна протиставити лише ефективну зброю з доктриною іншого підходу до застосування - точкового ураження", - зазначив очільник Міноборони.

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