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Питання звільнення голови СБУ Баканова наразі не розглядається, - Веніславський

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Питання звільнення голови СБУ Баканова наразі не розглядається, - Веніславський
Питання ротації керівника Служби безпеки України Івана Баканова не розглядається.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") під час  телемарафону в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене наразі немає інформації, що розглядається питання про заміну керівника Служби безпеки України, тому обговорювати якісь інсайдерські чутки, які хтось намагається подати, як від наближених джерел, я думаю, передчасно", - сказав Веніславський.

За його словами, це питання в профільному комітеті не розглядалося.

Водночас Веніславський зазначив, що у членів парламентського комітету з нацбезпеки "до окремих представників сектора безпеки і оборони дійсно є питання, наскільки ефективно вони виконують свої завдання в умовах війни", але це не стосується керівників.

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"Якщо набереться критична маса таких питань, то не виключено, що може бути ініційована їх заміна", - наголосив народний депутат.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    А пора бы, при чём уже давно
  • Ihor Hrytseliak
    Ну ясно(Ми ж сусідських під'їздів,хіба може бути він зрадником(((
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    Не уволят, потому что сразу же маячит уголовное дело, в ходе которого он всю зелешоблу сдавать начнет.
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