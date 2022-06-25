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Ми підтримуємо Молдову на тлі чергових погроз із Москви, - Кулеба

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Ми підтримуємо Молдову на тлі чергових погроз із Москви, - Кулеба
Україна підтримує народ Молдови на тлі погроз РФ, які свідчать лише про слабкість Росії.

Про це у Twitter повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам - це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", - наголосив міністр.

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Топ коментарі

  • Dmitri 18251fb2
    Надо ПМР совместно с Молдовой хакнуть. Нам оружие и возможность использовать скованные на границе войска, Молдове освобожденные территории.ъ
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Спільно вирішити питання нашого спільного гемора ,Придністров'я!!))
  • Григорий Слободянок
    Щоб допомагти Молдові, треба втілити повну енергетичну і транспортну блокаду "ПМР" до повного виведення роззброєнного контингенту російських військ, роззброєння місцевих бойовиків і передачі частини вмісту складів колишньої 14-армії СРСР Україні.
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