Ми підтримуємо Молдову на тлі чергових погроз із Москви, - Кулеба

Україна підтримує народ Молдови на тлі погроз РФ, які свідчать лише про слабкість Росії.

Про це у Twitter повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам - це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", - наголосив міністр.

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