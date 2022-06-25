У Харківському національному університеті ім. Каразіна ліквідували кафедри російської мови та літератури

В одному з найстаріших університетів Східної Європи Харківському національному університеті ім. Каразіна більше немає кафедр російської мови та історії російської літератури. Тепер в університеті діятиме кафедра слов'янської філології. Для цього залучили викладачів польської мови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на STATUS QUO, цю інформацію підтвердили співробітники вишу.

Так, з 1 червня з метою оптимізації навчального процесу було проведено реорганізацію структурних підрозділів філологічного факультету університету та на базі кафедр російської мови та історії російської літератури із залученням викладачів польської мови та літератури було створено кафедру слов'янської філології.

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Нагадаємо, три харківські виші потрапили в топ найкращих у світі. Загалом до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів. Найвищу позицію у рейтингу серед українських закладів вищої освіти посідає Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

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