На сьогодні відкрито 830 справ за фактом колабораціонізму, 1355 осіб вже отримали підозри, - Клименко

Національна поліція розслідує 830 кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю виданню "НВ" очільник Нацполіції Ігор Клименко.

"830 кримінальних проваджень відкрито за статтею про колабораційну діяльність. 1355 осіб за колаборанство вже отримали підозри на сьогодні. І до суду ми встигли скерувати 55 таких кримінальних проваджень", - сказав він.

Очільник Нацполіції уточнив, що фігурантами справ є люди, які були при владі, а також колишні працівники правоохоронних органів.

"Є такі люди, які відверто симпатизували Російській Федерації, чекали "русский мир". Це пов’язано було і з пропагандою, яку нав’язували багато років російські засоби масової інформації, та й деякі політичні партії, які функціонували на території нашої держави", - зазначив Клименко.

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