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Білорусь може перекинути ДРГ на територію України, - Скібіцький

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Білорусь може перекинути ДРГ на територію України, - Скібіцький
Окремі підрозділи спеціального призначення Російської Федерації проводять спільні навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вони відпрацьовують відповідне застосування цих спецпідрозділів з території Білорусі на територію України.

"І, відповідно, вони вивчають район можливих бойових дій. Ми це бачили і в попередні роки, коли проводилися двосторонні спільні навчання росіян і білорусів біля наших кордонів. Це по всій лінії кордону.

У чому загроза? Загроза полягає в тому, що це можуть готуватися диверсійно-розвідувальні групи, які потім можуть зайти на нашу територію. Якщо говорити про створення ударних угруповань, то на сьогодні ми цього не відмічаємо. Але досвід березня-квітня, коли російські війська були перегруповані, виведені з території Білорусі і перекинуті на схід України, свідчить, що за два-три тижні російські війська можуть знову повернутися на територію Білорусі", - пояснив Скібіцький.

Також читайте: Росія не відмовилась від плану повного захоплення України, - Скібіцький

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Белорузкие войска 24 февраля вероломно перешли границу Украины и уже стояли с сотнями танков и бронетехники в 40км от Киева. И без всякого повода. И только ушли с Украины потому что получили по зубам а не потому что их совесть замучала. Почему у нас до сих пор не хотят признавать что Беларашка воюет против Украины и не хотят давать ответку по Беларашке за ракетные удары я не понимаю.
  • Sophia-Maria Duglass
    На эту границу надо поставить белорусскую освободительную армию . Тогда белорусы из войск Луки будут переходить на сторону украинцев вместе с оружиеМ
    и после режим Луки падет
  • Royal Flush d24c21f6
    зачем скрывать что войска бульбафюрера давно действуют на стороне ***** под чужим флагом?
    или это страшная военная тайна?
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