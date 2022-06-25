"Росіяни поширюють інформацію про знесення будинків у Маріуполі, щоб повернути людей у місто, - Андрющенко"

У Маріуполі окупанти поширюють плани про знесення непошкоджених житлових будинків.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Підконтрольними росіянам пабліками сьогодні поширено "секретну" інформацію про будинки в Маріуполі, які підлягають знесенню. Інформація розповсюджується досить швидко і викликає шалений резонанс серед маріупольців в евакуації", - зазначив Андрющенко.

За його словами, ця інформація є свідомим фейком.

"Проаналізувавши перелік будівель, ми впевнено можемо заявити, щонайменше 30% з цього переліку взагалі не мають пошкоджень.

Мета поширення такої дезінформації єдина - через психологічний вплив та страх втратити останнє змусити маріупольців з евакуації повернутись додому. В Маріуполь. Де для окупантів катастрофічна нестача працездатного населення", - наголосив Андрющенко.

Він закликав маріупольців не піддаватися паніці.

"Вас свідомо тягнуть у дорогу в один кінець для використання як сучасних рабів Росії", - написав радник.

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