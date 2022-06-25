Ми намагаємося розташувати бригадну групу в Польщі в рамках структур НАТО, - міністр оборони Блащак

Польща на саміті НАТО в Мадриді виступатиме за збільшення присутності Альянсу в країні на тлі збройної агресії РФ в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю для polskatimes.pl.

"Ми шукаємо більше військ і хочемо підвищити готовність союзних сил у разі загрози. Я підтверджую, що ми намагаємося розташувати бригадну групу в Польщі в рамках структур НАТО. Протягом кількох років ми приймаємо американських солдатів на польській землі, їхня кількість збільшується, і збереження цієї постійної присутності є одним із моїх пріоритетів", – сказав віце-прем’єр-міністр.

Він додав, що кожен саміт НАТО визначає пріоритети та напрямки розвитку спроможностей Альянсу на найближчі роки.

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"Цьогорічна зустріч матиме виняткове значення, оскільки російська агресія проти України остаточно змінила глобальну систему безпеки. Так само, як на Варшавському саміті було прийнято рішення про створення батальйонних бойових груп за участю союзних сил у Польщі та регіоні, ми прагнемо прийняти рішення в Мадриді для подальшого збільшення їхнього потенціалу як елемента зміцнення стримування та оборони східної частини НАТО", - додав Маріуш Блащак.

Він впевнений, що мадридський саміт посилить подальшу глобальну координацію допомоги Україні, "не лише постачання озброєння та техніки, необхідної для оборони, а й допомогу у навчанні українських воїнів та гуманітарну допомогу населенню цієї країни".