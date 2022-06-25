Ранковий удар по Миколаєву: 9 ракет типу "Онікс" атакували портову інфраструктуру і житлові квартали
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Сьогодні зранку окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву та передмістю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"По Миколаєву та передмістю ранком знов завадано масованого ракетного удару 9 ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, знову атаковано портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян.
"Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - додають в ОК "Південь".4