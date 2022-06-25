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Ранковий удар по Миколаєву: 9 ракет типу "Онікс" атакували портову інфраструктуру і житлові квартали

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Ранковий удар по Миколаєву: 9 ракет типу "Онікс" атакували портову інфраструктуру і житлові квартали
Сьогодні зранку окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву та передмістю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"По Миколаєву та передмістю ранком знов завадано масованого ракетного удару 9 ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, знову атаковано портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян.

"Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - додають в ОК "Південь".4

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва та області поранено одну людину, - ОВА

Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ой, де ж ти наш "Грім"?..
    закатали тебе, захисника нашого, нерозумні аматори в асфальт, а тепер рішуче вимагають по всьому світу "дайте нам ракети"..
    скільки ще людей загине через тупість та самовпевненість (якщо не через зраду)?.., бо дермаки-портнови-татарови нікуди не подівалися та й надалі бикують на Банковій..(
  • sir10791
    почему то не смешно от слова совсем. Как они берут города, видели уже все. Просто сносят их под ноль и потом занимают ************* руины и пепелища. Совершенно не считаясь с потерями. Ракет-снарядов-стволов у них еще предостаточно. Что останется от наших городов? Пылевая цементная крошка? Мы все ведь не этого хотим, не так ли?
  • Сум
    коли будуть новини про наши удари по росії ?
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