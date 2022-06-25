Ранковий удар по Миколаєву: 9 ракет типу "Онікс" атакували портову інфраструктуру і житлові квартали

Сьогодні зранку окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву та передмістю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"По Миколаєву та передмістю ранком знов завадано масованого ракетного удару 9 ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, знову атаковано портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян.

"Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - додають в ОК "Південь".4

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