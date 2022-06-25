Російські окупанти обстріляли ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові

У Харкові внаслідок обстрілу з боку військ РФ пошкоджено ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів".

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті чергового обстрілу Харкова зі сторони російської федерації 25 червня 2022 року пошкоджень зазнала ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчика", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено: північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки; вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції; вентиляційну трубу основної будівлі установки; систему охолодження клістронної галереї прискорювача; корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення; обшивку основної будівлі установки.

Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень, але цим роботам перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівля у Харкові, де розміщена ядерна установка "Джерело нейтронів", пошкоджена обстрілами окупантів, - ДІЯРУ

Наразі ЯПУ "Джерело нейтронів" переведена в глибокий підкритичний стан. Зовнішнє електропостачання ЯПУ "Джерело нейтронів" відсутнє.

У результаті виміру переносним дозиметром встановлено, що радіаційний фон в експериментальній залі будівлі - в межах норми, зазначили в Держатомі.