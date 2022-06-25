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Російський банк почав працювати в окупованому Мелітополі: Гроші приймає, але не видає

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Російський банк почав працювати в окупованому Мелітополі: Гроші приймає, але не видає
У Мелітополі, що вже четвертий місяць перебуває в окупації РФ, відкрилось відділення російського банку.

Про це заявив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мені складно сказати, що це офіційний банк, це якийсь "міжнародний далекосхідний банк", який відкрив своє відділення. Що є знаковим, так це те, що цей банк лише приймає кошти, але не видає. Тож, здати кошти в банк можна, а отримати якийсь переказ, наприклад, неможливо", - розповів очільник міста.

Федоров також зазначив, що в місті почала роботу псевдоподаткова інспекція, і загарбники змушують підприємців у ній реєструватись. Тим, хто відмовляється, погрожують застосуванням "санкцій".

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Топ коментарі

  • Evgen Karpenko
    Хороший банк! Гетьманцева б воля, він по всій країні такі банки поставив би...
  • Alex Hammer 92646dbd
    Найтиповіший кацапський банк, нічого дивного
  • Alex Hammer 92646dbd
    без лоха и жизнь плоха
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