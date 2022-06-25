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Невдала спроба рашистів наступати на Харківщині: "Кто смог с##баться, тот с##бался", - перехоплення ГУР. АУДIО

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У черговому перехопленні ГУР окупант, що знаходиться зараз в Харківській області, розповідає про невдалі спроби росіян атакувати позиції ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки МО у фейсбуці.

"БТР згорів мій" - окупант, що знаходиться зараз в Харківській області розповідає про спроби росіян атакувати позиції ЗСУ.

"Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг з… (втекти), той з… (втік).

Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість".

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Валентина Саюн c856325a
    Мені не цікаво,що говорять орки однаковими голосами, мені цікаво чи хтось відповість за вояж Безуглої на фронт і втрати від відволікання захисників від супротиву. Що робили там також зальотні генерали. Це і є в першу чергу безпека України від небезпечних елементів
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кацапські свині-так ви і є м'ясо...
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