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Сєверодонецьк - повністю під окупацією російськими військами, - мер Стрюк

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Сєверодонецьк - повністю під окупацією російськими військами, - мер Стрюк
Російські війська повністю окупували місто Сєверодонецьк на Луганщині.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто повністю під окупацією РФ. Намагаються там наводити свої порядки. Наскільки мені відомо, там призначили якогось коменданта, який збирає якийсь актив. ... Місто настільки знищено, що людям важко буде справлятись з цією ситуацією. Сподіватимемось, що якомога швидше місто повернеться під контроль України", - сказав він.

За його словами, виїхати з міста зараз можна лише в бік окупованої території.

Читайте: Окупанти не змогли оточити ЗСУ в Сєверодонецьку, - мер Стрюк

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Топ коментарі

  • stels400
    Що усе?На війні не буває без втрат.Ми їх там тримали кілька місяців,вони туди стянули з усього фронту частини.Ми їх перемололи и виснажили.Це дало маневр ЗСУ під Херсоном і йде підготовка операції в районі Ізюму і Харкова.
    Диванні херові єксперти.Задовбали усе їм.Поїдь туди проти орди хоть один день посидь.
  • Amber
    Головне вчасно відійти та зберегти життя нашим бійцям , а дальше буде видно 😠
    Украіна переможе 100%
  • Amber
    Степан Бандера сообщил , что готов встретиться с путлєром
    на любых условиях
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