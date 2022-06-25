Сєверодонецьк - повністю під окупацією російськими військами, - мер Стрюк

Російські війська повністю окупували місто Сєверодонецьк на Луганщині.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто повністю під окупацією РФ. Намагаються там наводити свої порядки. Наскільки мені відомо, там призначили якогось коменданта, який збирає якийсь актив. ... Місто настільки знищено, що людям важко буде справлятись з цією ситуацією. Сподіватимемось, що якомога швидше місто повернеться під контроль України", - сказав він.

За його словами, виїхати з міста зараз можна лише в бік окупованої території.

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