Україна сама вирішує, що прийнятно за столом переговорів з РФ, - Столтенберг
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Те, що я бачу, - це необхідність захищати та підтримувати Україну, і українці самі вирішують, що вони готові прийняти чи ні за столом переговорів. Тому що немає жодних сумнівів у тому, що це агресивна війна, в якій обидві сторони не рівні. Є агресор та країна, яка обороняється. А право на самооборону закріплено у статуті ООН", - прокоментував генсек Альянсу слова Макрона про "приниження РФ".
За його словами, війна завершиться за столом переговорів, і Україну слід підтримувати, щоб забезпечити їй максимально сильну позицію та допомогти залишатися суверенною та незалежною державою.
Столтенберг також закликав не сприймати мир у Європі як належне.
"Приймати мир як належне завжди ризиковано. З цієї причини НАТО має залишатися гнучкою та готовою до всіх видів загроз. Ми вже бачили, що коли мир сприймається як щось само собою зрозуміле, це може закінчитися війною", - додав він.