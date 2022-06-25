Російські окупанти намагаються влаштувати собі легке поранення, щоб їх евакуювали з Херсонщини, - ОК "Південь"

Армія РФ на півдні України втрачає позиції і не знаходить мотивації для ведення наступальних дій.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення. Налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими", - покудомляють в ОК.

Водночас зауважують, що Кремль продовжує застосовувати тактику масованих ракетних ударів по всій території України. У зоні відповідальності Командування ситуація стабільно напружена, але під контролем сил оборони.

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