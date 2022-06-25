У російському Петербурзі розпочалися перемовини Лукашенка та Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін й узурпатор влади в Білорусі Олександр Лукашенко розпочали переговори в Санкт-Петербурзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "Коммерсант".

Зустріч відбувається з нагоди 30-річчя з дня встановлення відносин між Росією та Білоруссю.

Лукашенко, як відзначає російське видання, перебуває з візитом у Росії вже протягом декількох днів. Неформальні переговори з Путіним також відбувалися 23 та 24 червня.

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