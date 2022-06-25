Це схоже на оголошення війни, - Лукашенко про блокаду Литвою товарів до Калінінградської області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на зустріч Лукашенка й Путіна
Лукашенко заявив: "Нас дуже напружує та ситуація і та політика, яку проводять наші сусіди. Ви в загальних рисах знаєте: це керівництво Польщі й керівництво Литви. Політика (спрямована – ред) на конфронтацію.. І вам їх вистачає, особливо в Україні.
Останнім часом найманців найбільше з Польщі. Я не розумію, навіщо їм потрібна ця конфронтація. Але ясно, що за спиною стоять і підштовхують тощо. Але політика огидна, поведінка – агресивна.
Те саме з Литвою. Наростає потік інформації про їхніх замисле призупинити транзит із Росії через Білорусь до Калінінґрада, ізолювати Калінінґрад. Ну слухайте, це суголосно з оголошенням війни! Це ж неприпустимо подібні речі в сучасних умовах".
Самопроголошений президент Білорусі додав, що він сподівається на жорстку і дзеркальну відповідь Росії на ці "ворожі дії" Литви.