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Це схоже на оголошення війни, - Лукашенко про блокаду Литвою товарів до Калінінградської області

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Це схоже на оголошення війни, - Лукашенко про блокаду Литвою товарів до Калінінградської області
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на зустріч Лукашенка й Путіна

Лукашенко заявив: "Нас дуже напружує та ситуація і та політика, яку проводять наші сусіди. Ви в загальних рисах знаєте: це керівництво Польщі й керівництво Литви. Політика (спрямована – ред) на конфронтацію.. І вам їх вистачає, особливо в Україні.

Останнім часом найманців найбільше з Польщі. Я не розумію, навіщо їм потрібна ця конфронтація. Але ясно, що за спиною стоять і підштовхують тощо. Але політика огидна, поведінка – агресивна.

Те саме з Литвою. Наростає потік інформації про їхніх замисле призупинити транзит із Росії через Білорусь до Калінінґрада, ізолювати Калінінґрад. Ну слухайте, це суголосно з оголошенням війни! Це ж неприпустимо подібні речі в сучасних умовах".

Самопроголошений президент Білорусі додав, що він сподівається на жорстку і дзеркальну відповідь Росії на ці "ворожі дії" Литви.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Дэбил уссатый, твоя белорашка уже давно точно такой же агрессор, как и московия.
  • Paul Foxen
    Це спеціальна транспортно-інфраструктурна операція, для допомоги калінінградській економіці встати з калєн і імпортозаміститися
  • mrSmith
    Але ви сцикуни і нездатні напасти на країну-учасницю НАТО.
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