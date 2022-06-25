Путін пообіцяв Лукашенку, що Росія передасть Білорусі "Іскандери" та модернізує її Су-25 під ядерні боєзаряди

Президент Росії Володимир Путін оголосив про рішення передати на озброєння Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Як ви з нами домовлялися - ви поставили питання про це, - рішення в нас прийнято. Ми протягом найближчих місяців передамо Білорусі ракетно-тактичні комплекси "Іскандер-М", кі можуть застосовувати як балістичні, так і крилаті ракети, до того ж як в звичному, так і в ядерному викнанні", - сказав він на зустрічі з Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі 25 червня.

Тепер заступники міністрів оборони та глави генштабів мають пропрацювати всі деталі.

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Також, за даними видання, Путін запропонував дообладнати в Росії літаки Су-25, які перебувають на озброєнні білоруської армії.

Лукашенко попросив Путіна допомогти у переобладнанні білоруських військових літаків, щоб вони могли нести ядерні боєзаряди. Він визнав, що його "дуже турбують питання тренувальних польотів літаків США та НАТО, які готуються нести ядерні боєголовки та ядерні заряди".

"Я ставлю питання про те, щоб ми могли бути готові до всього, навіть до застосування найсерйознішої зброї, щоб захистити нашу батьківщину від Бреста до Владивостока", - додав він.

"На озброєнні білоруської армії знаходиться досить велике угруповання літаків Су-25. Їх можна було б відповідним чином дообладнати та відповідним чином розпочати підготовку льотного складу", - заявив Путін.

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Нагадаємо, президент країни-агресора Російської Федерації Володимир Путін й узурпатор влади в Білорусі Олександр Лукашенко розпочали переговори в Санкт-Петербурзі.