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Окупований росіянами Сєверодонецьк зруйнований на 90%, - Гайдай

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Окупований росіянами Сєверодонецьк зруйнований на 90%, - Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Гайдай зазначив: "Сєверодонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському.

Виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.

Рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили "коменданта", знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту". Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть.

Ми повернемо своє місто! Це ненадовго…"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники Сєверодонецька отримали команду відходити з міста на нові, більш укріплені позиції, - Гайдай. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Super Gut
    В листопаді 2004-го року саме в Сєвєродонецьку пройшов той чортовий з'їзд сєпарів. Я ні на що не намікаю, однак якби народ Донбасу не голосував за рашистських виродків всі останні 15 років, то зараз би в Сєвєродонецьку були бази НАТО і місто розквітало, у населення була б робота і гідна зарплата.
  • Yaroslav Vinnitsa
    Вроде и безобидная галочка в бюллетене - а какие далекоидущие последствия.
  • Player New
    Цивільні не цивільні перед відходом треба все мінувати, закладати вибухівку з осколками з дистанційним підривом, вони не повинні захоплювати ніякого майна в цілому виді бо вони не зупиняться доки не розграбують всю Україну. При нашому відході має залишатись випалена земля, не повинно залишатись ні будинків де рашисти потім живуть, ні майна на якому вони потім заробляють, скажіть зєлі нехай поверне ті мільйони мін що він перед війною утилізував.
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