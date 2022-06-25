Окупований росіянами Сєверодонецьк зруйнований на 90%, - Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Гайдай зазначив: "Сєверодонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському.

Виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.

Рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили "коменданта", знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту". Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть.

Ми повернемо своє місто! Це ненадовго…"

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