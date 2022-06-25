Український воїн Володимир Нестеренко загинув у боях за Харківщину
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Прощання з загиблим 38-річним Володимиром Нестеренком відбудеться 26 червня у селищі Слобожанське.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням фесбук-сторінку Слобожанської селищної ради.
"Виконуючи військовий обов'язок, у боях за Харкiвщину загинув наш земляк Нестеренко Володимир Вiкторович, 1984 року народження", - йдеться у повідомленні.
Прощання із Володимиром Нестеренком відбудеться опівдні 26 червня на площі перед Палацом культури у селищі Слобожанське.
За даними Чесно, Володимир Нестеренко у 2020 році був директором товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Альянс 2011" та балотувався у Слобожанську селищну раду.