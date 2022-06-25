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Байден і лідери G7 домовились заборонити імпорт золота з Росії, - CNN

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Байден і лідери G7 домовились заборонити імпорт золота з Росії, - CNN
Президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 ("Великої сімки") погодили заборону на імпорт золота з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у своєму твіттері репортерка CNN Кейтлен Коллінс.

"Президент Байден та інші лідери G7 домовилися оголосити про заборону на імпорт нового золота з Росії, повідомляє CNN. Золото є другим за величиною експортом для Росії після енергоносіїв. Міністерство фінансів США зробить офіційну заяву у вівторок", - написала Коллінс.

Нагадаємо, за даними Reuters, країни-учасниці Європейського союзу готуються оголосити санкції щодо імпорту російського золота. Зокрема, знайоме з роботою над санкціями джерело повідомило, що Єврокомісія працює над додаванням золота до можливого наступного пакету обмежень.

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Топ коментарі

  • kelt kant
    Московія поступово, але невпинно, перетворюється на величезну провінцію Китаю ... Бо тільки через Китай москалі зможуть тепер продавати свої природні копалини, бо все решта (побутову техніку, запчастини, промислове обладнання...) вони зможуть купувати теж лише в Китаї, ала в обмін на власні копалини та на власну землю... Тож, китайський Сибір, китайський Урал та китайський Далекий Схід, тепер вже не вигадки, а абсолютна рельність, котру створив путін-***** під оплески кацапського тупорилого бидла. Тож, новими барвами починає грати старий анекдот про Українсько - Китайський кордон ...
  • Яков Подоляк
    Объединённая Китаяраша будет гигантской проблемой для цивилизации.
  • Яков Подоляк
    Индийцам плевать на войны в Европе также как нам плевать на войны между Пакистаном и Индией.
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