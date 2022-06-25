Ми зосереджені на обороні, безпеці та військовому співробітництві, - Сіммонс про союз Великої Британії, Польщі та України

Тристоронній формат співпраці України, Великої Британії та Польщі наразі сконцентрований на обороні, безпеці та військовому співробітництві. У майбутньому можлива також дипломатична та політична взаємодія.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо над тим, що з цим (тристороннім форматом співпраці – ред.) робити далі. Наразі ми зосереджені на обороні, безпеці та військовому співробітництві. На мою думку, в майбутньому ми можемо розвивати дипломатичні та політичні види взаємодії, в рамках яких співпраця тріо може зміцнити відносини. Втім, зараз ми всі зосереджені на протидії вторгненню", - сказала Сіммонс.

Також читайте: Час обговорювати, як не принижувати Путіна, давно минув, - посол Великої Британії Сіммонс

Вона також спростувала повідомлення італійської газети, яка написала, що британський прем’єр Борис Джонсон нібито пропонував Президенту України створити новий союз як альтернативу ЄС.

"Це недостовірна інформація", - сказала посол Британії.