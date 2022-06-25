Рада працюватиме у турборежимі, щоб виконати до 2025 року всі зобов'язання щодо вступу в ЄС, - Стефанчук

Верховна Рада працюватиме в турборежимі, щоб Україна до 2025 року виконала всі зобов'язання, пов'язані з її повноцінним членством в ЄС.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вийдемо на комплексний план цих робіт. Я думаю, що ми обов'язково представимо їх суспільству - перелік тих законодавчих актів і план їх прийняття у Верховній Раді України. Тому що ми хочемо, щоби все відбувалося прозоро, стабільно і прогнозовано", - наголосив Стефанчук.

Він переконаний, що при голосуванні "за парламентом ніяких затримок не буде".

"Парламент буде робити все для того, щоби 2025 рік став тим роком, коли Україна виконає всі зобов'язанння, пов'язані з її потенційним членством в Європейському Союзі. А парламент, я думаю, справиться ще швидше. Точно так само як ми швидко справилися з урядом, заповнюючи опитувальник", - додав спікер Ради.

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