Росіяни відкрили штаб підготовки до псевдореферендуму в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

Російські окупанти в Мелітополі утворили штаб для проведення так званого референдуму.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров під час національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Декілька днів тому стало відомо, що окупанти утворили свій штаб для проведення референдуму. Одним з керівників цього штабу стала Галина Катющенко, яка була одним з керівників штабу Партії регіонів. Начебто вона тепер готує документи для проведення псевдореферендуму", - каже Федоров.

Він переконаний, що підготовка окупантів спричинена бажанням отримати картинку підтримки людьми приєднання чи входження до складу квазіреспубліки. Про волевиявлення громадян не йдеться, наголошує міський голова.

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"Чому вони так тягнуть з референдумом, для мене зрозуміло. Сьогодні ми не можемо сказати, що більш як 5% на тимчасово окупованих територіях підтримують Росію. А 95%, які залишились в окупації - точно проти. Не кажучи вже про тих, хто залишив наші тимчасово окуповані міста", - підкреслив Федоров.

За його словами, російські окупанти можуть показати картинку, але це не вплине на звільнення окупованих територій ЗСУ, а також на супротив тих людей, які перебувають, як в місті, так і поза містом.

Нагадаємо, окупаційна влада кілька разів переносила "референдуми" у Запорізькій та Херсонській областях. Нинішня дата - 11 вересня. Цього ж дня в Росії відбуватимуться вибори.

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