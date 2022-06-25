Депортованих у РФ громадян України, котрі зможуть дістатися кордону, будуть пропускати і без документів, - Верещук

Кордони з Російською Федерацією закриті, але прикордонники пропускатимуть громадян України навіть без документів, що посвідчують особу.

Про це повідомила в ефірі телемарафону віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Три четвертих (3/4) людей від усієї кількості тих, хто пройшли ці страшні фільтраційні табори, вдається врятуватися, але не всі вони повертаються в Україну", - зауважила міністр, уточнивши, що люди їдуть до Естонії та Латвії.

"Ми зараз розробляємо маршрути, за якими будуть курсувати безкоштовні транспортні засоби, які допомагатимуть українцям без грошей і без паспортів. Паспортів просто не має, їх відбирають у цих фільтраційних таборах. Будемо допомагати дістатися до України", - сказала Верещук.

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Вона нагадала, що кордони з РФ закриті: "Але у нас є домовленість із прикордонниками, якщо українцям вдасться дійти до кордону із Україною ми будемо пропускати і без паспортів, без документів, що посвідчують особу. Головне знайти шлях, щоб повернутися додому, подзвонити нам - ми допоможемо з квитками, з паспортними документами".

За її словами, МКЧХ були під час евакуації бійців з "Азовсталі" у фільтраційних таборах, котрі облаштували окупанти.

Верещук зазначила, що міжнародні представники особливо не впливали на процес, навіть після побачених там жахіть.

Вона додала, що міжнародне гуманітарне право виявилося безсилим перед російськими нацистами.

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