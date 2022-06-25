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Білорусь тримає на кордоні з Україною до 6 тис. військових, головну загрозу становлять ДРГ, - розвідка

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Білорусь тримає на кордоні з Україною до 6 тис. військових, головну загрозу становлять ДРГ, - розвідка
Армія Білорусі не здатна здійснити наступ самостійно без участі РФ, але Кремль тримає у резерві третину своїх БТГр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК - Україна".

Він підкреслив, наразі армія Білорусі тримає лише сім батальйонів, які зараз на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. А час, необхідний для розгортання ударних сил складає 3-4 тижні. 

За словами представника воєнної розвідки України зараз окремі підрозділи спецпризначення РФ разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання з відпрацюванням дій на територію України. Тренування йдуть по всій лінії кордону. Аналогічна програма тренувань спостерігалась протягом усіх попередніх спільних навчань армій Білорусі та РФ. Саме тому головна загроза зараз полягає у діях диверсійно-розвідувальних груп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь може перекинути ДРГ на територію України, - Скібіцький

За словами Скибицького формування ударного угруповання, з огляду на досвід березня-квітня, займе 3-4 тижні, з яких 2-3 знадобиться на повернення підрозділів армії РФ до Білорусі. Водночас ведення наступальних бойових дій білоруськими збройними силами самостійно розглядається, як вкрай малоймовірна.

"Загалом зараз чисельність білоруських підрозділів, які на ротаційній основі перебувають поблизу кордонів, складає 4-6 тисяч осіб. Також у країні перебуває 1,5 тисячі особового складу російських підрозділів - повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ", - підкреслив представник ГУР.

Також читайте: Росія не відмовилась від плану повного захоплення України, - Скібіцький

Топ коментарі

  • Green sheet
    Если бульбаши с рашистами не смогли захватить Киев и Чернигов в феврале когда мы были не готовы то сейчас когда мы их уже везде ждем то они в говно наступят а не на Киев.А вот гадить и обстреливать ракетами они будут. Так что не нужно терпеть а нужно давать по беларашке достуйную ответку
  • Виктор Дийнега
    Ненависть к врагу принесет нам победу ибо лютая ненависть в 1000 раз сильнее бесилия. Если кому страшно - подумайте, а не боитесь ли вы врага? А если боитесь, значит недостаточно его ненавидете...
  • Bel Amor
    хоть заминировали что-нибудь на перспективніх направлениях, я надеюсь
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