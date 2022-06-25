Україна розглядає можливість припинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю, - посол Корнійчук

У Міністерстві закордонних справ та Офісі Президента України розглядають можливість припинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами дипломата, це пов'язано з обмеженнями, які Ізраїль запроваджує стосовно біженців з України.

Зокрема, він зазначив, що МВС Ізраїлю скоротило список родичів, які мають право відвідати громадян-ізраїльтян. Не розглядають запрошення на лікування українців в Ізраїлі. Крім того, для громадян України придумали електронні візи.

"І добре, якби обмеження стосувалися всіх залучених у війну. Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – теж, а громадянам України придумали електронні візи. Ні я, ні моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС і в Офісі Президента України мені кажуть: таке – неприйнятно. Ми зараз думаємо, чи не припинити нам у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош ха-Шана ізраїльський уряд це відчує", - сказав Корнійчук.

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