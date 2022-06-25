Україна щомісяця нарощує експорт зерна на 50% в умовах блокади портів, - Мінінфраструктури
Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство інфраструктури України з посиланням на свого очільника Олександра Кубракова повідомляє в Телеграмі.
У Мінінфраструктури заявили, що в умовах блокади українських морських портів щоденно працюють над переорієнтацією логістики на суходіл, зокрема на західні кордони України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.
"Ми робимо все можливе, і динаміка зараз дуже позитивна. Кожного місяця ми ростемо в обсягах експорту зерна через західні кордони майже на 50%. Якщо б не було того факту, що урожай попереднього року необхідно терміново експортувати, то ми могли б через декілька місяців вийти на нормальний середньомісячний обсяг, який ми мали раніше за допомогою портів", – наголосив голова відомства.