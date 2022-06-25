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Україна щомісяця нарощує експорт зерна на 50% в умовах блокади портів, - Мінінфраструктури

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Україна щомісяця нарощує експорт зерна на 50% в умовах блокади портів, - Мінінфраструктури
Для вирішення глобальної продовольчої кризи, що виникла внаслідок блокування Росією портів, Україна щомісячно на 50 відсотків нарощує обсяги експорту зерна через західні кордони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністерство інфраструктури України з посиланням на свого очільника Олександра Кубракова повідомляє в Телеграмі.

У Мінінфраструктури заявили, що в умовах блокади українських морських портів щоденно працюють над переорієнтацією логістики на суходіл, зокрема на західні кордони України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

"Ми робимо все можливе, і динаміка зараз дуже позитивна. Кожного місяця ми ростемо в обсягах експорту зерна через західні кордони майже на 50%. Якщо б не було того факту, що урожай попереднього року необхідно терміново експортувати, то ми могли б через декілька місяців вийти на нормальний середньомісячний обсяг, який ми мали раніше за допомогою портів", – наголосив голова відомства.

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Топ коментарі

  • Иллария Соняшникова
    Треба вирахувати насамперед, скільки зерна необхідно для потреб власної держави.
    Це роблять в багатьох країнах.
    Бо ціна на хліб ще до війни пілвищувалась, незважаючи на великі врожаї.
  • Maxim Ak-Murza
    Угу, русский, вашим водилам только бухать и остается.
  • Наталия П
    Алексей, откуда такие цены?! Сейчас у фермеров прошлогоднюю семечку принимают по 10 тыс. а пшеницу по 4.
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