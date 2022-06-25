Конгрес США прагне оголосити війну Путіна геноцидом, - Foreign Policy
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Foreign Policy
"У п'ятницю двопартійна група американських законодавців надала резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.
У проекті резолюції стверджується, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, у тому числі невиборчі напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців до Росії та території, захопленої Росією, відповідає критеріям, викладеним у статті II конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".
Відзначається, що резолюції Конгресу зазвичай використовуються законодавцями для вираження твердої позиції членів Палати представників або Сенату.
Резолюція не має обов'язкової юридичної сили, але є рішучим сигналом засудження дій Росії і свідчить про зусилля членів Конгресу, що продовжуються, з надання постійної підтримки Україні крім військової допомоги.